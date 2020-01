Em andamento as obras de restauração da Estação Ferroviária de Restinga Sêca

Iniciadas no final de 2019, seguem as obras de revitalização da fachada e do interior da Estação Ferroviária de Restinga Sêca. Esta é a segunda etapa da obra, a primeira foi a reforma do telhado. O valor da obra será de R$ 206.552,58, provenientes de recursos do Município e da Consulta Popular de 2017.

A execução da obra prevê desde a limpeza do local, remoção dos pisos, restauração das esquadrias e marcos e guarnições internos, lixamento das paredes, serviços nos pisos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, instalação dos pisos, instalação de novas portas internas, pinturas interna e externas, restauro das estruturas de ferro e outros.

Conforme o projeto, depois de concluída a reforma, o prédio passará a abrigar a Secretaria de Cultura, sala de reuniões, depósito, cozinha e banheiro, uma galeria, um bar/café, e a Biblioteca Municipal Padre Gabriel Bolzan.

O Governo Municipal realizará uma audiência pública para mostrar a população como é o projeto de revitalização.

Fonte: Prefeitura de Restinga Sêca