Eleição para a presidência da Famurs ocorrerá nesta terça-feira

Paulinho Salerno, prefeito de Restinga Sêca.

A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) definirá nesta terça-feira, dia 3, o novo presidente da entidade. Três prefeitos do MDB concorrem no pleito: Paulinho Salerno (foto), de Restinga Sêca; Vannei Mafissoni, de Marcelino Ramos; e José Alberto Panosso, de Frederico Whestphalen.

A votação, destinada somente a prefeitos e vice-prefeitos do partido, ocorrerá na sede do MDB, em Porto Alegre, das 14h às 17h. Devido a um acordo que beneficia os quatro partidos com maior representatividade de prefeitos na última eleição, desta vez o MDB é que possui o direito de indicar o presidente para a gestão 2022/2023.

O vencedor no pleito assumirá a presidência da Famurs no lugar de Eduardo Bonotto (PP), prefeito de São Borja. Data da posse será definida depois da eleição.

A Famurs é composta por 27 associações regionais de municípios, representando as 497 cidades gaúchas, quando reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal. A entidade tem o papel de representar os municípios, combater a centralização de poder e de recursos na União e no Estado, defende a revisão do pacto federativo, as reformas política e tributária e uma série de bandeiras de interesse dos municípios.