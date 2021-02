Educação realiza reuniões preparatórias para o início do ano escolar em Faxinal do Soturno

Com o objetivo de preparar as equipes para o começo do ano letivo, que deve acontecer no dia 8 de março, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno realizou duas reuniões na quarta-feira, dia 3 de fevereiro.

Pela parte da manhã, foram reunidas as diretoras e coordenadoras pedagógicas das escolas da rede municipal de ensino. Na ocasião, foi tratado sobre o calendário escolar, o início das aulas presenciais no modelo híbrido, o plano de contingência das escolas, quadro de professores e projetos pedagógicos. Também houve uma apresentação dos novos nomes que integram as direções e coordenações dos educandários a partir deste ano.

Já no período da tarde, o encontro aconteceu para as merendeiras e serventes que irão atuar nas escolas municipais. Entre os assuntos abordados estiveram o planejamento e a alocação das servidoras para 2021. Também foi feita a entrega dos kits de equipamentos de proteção individual (EPIs) que devem ser usados no desempenho das respectivas funções.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno