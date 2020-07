Educação realiza reunião com diretoras e coordenadoras pedagógicas de Faxinal do Soturno

Na manhã de 22 de julho, foi realizada uma reunião da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Faxinal do Soturno, com as diretoras e coordenadoras pedagógicas que atuam na rede municipal de ensino. O encontro teve como objetivo avaliar o andamento das atividades domiciliares, adotadas em razão da suspensão das aulas presenciais, como medida de prevenção ao contágio do Coronavírus.

Conforme a titular da pasta, Carmem Zacarias, foram analisadas as devolutivas das tarefas executadas em casa pelos alunos e foi feito um diagnóstico do desempenho geral dos estudantes. Também foi tratado sobre as medidas do protocolo de higiene que precisar ser adotadas nos educandários. “Precisamos estar preparados para um retorno presencial com segurança e com dados significativos sobre a aprendizagem dos alunos considerando o que foi encaminhado para casa”, completa.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno