Educação e retorno às aulas é tema de reunião em Ivorá

O prefeito de Ivorá, Saulo Piccinin, recebeu, na quarta-feira, dia 27 de janeiro, a visita do coordenador Regional da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, José Luis Viera Eggres. Na pauta do encontro esteve o alinhamento de ações para o ano letivo de 2021 e articulação para o fortalecimento do regime de colaboração.

“Tratamos de assuntos como o calendário escolar; férias coletivas nas escolas estaduais no mês de fevereiro; retorno dos professores estaduais em 3 de março; protocolos de retorno as aulas; planos de contingência; planejamento presencial e remoto; formação de professores; ensino híbrido; matriz curricular Ensino Fundamental e transporte escolar”, destacou a secretária Municipal de Educação, Inês Pase.

Também participaram da reunião a diretora e vice-diretora da Escola Estadual Padre Pedro Marcelino Copeti; Neide de Almeida e Iracema Simonetti Zorzi; além do secretário Municipal de Administração e Finanças, Eno Frizzo e a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Denise Pigato.

Fonte: Prefeitura de Ivorá