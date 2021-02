Educação e Cooperativismo são tema de reunião em Agudo

Nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro, estiveram reunidos os diretores das escolas municipais de Agudo, a coordenadora do Programa União Faz a Vida, Luci Fornari Abreu, o mestre, Everaldo Marini, e a representante do Sicredi Agudo, Sueli Rossdeutcher.

O assunto do encontro foi a consolidação de Cooperativas Escolares, como também as formações e as etapas para que o processo de implementação de cooperativas se inicie.

Inicialmente três escolas do município terão a proposta das cooperativas colocadas em prática: a EMEF Santo Antônio, a EMEF Olavo Bilac e a EMEF Santos Dumont.

As cooperativas escolares constituem uma proposta de transformação social e econômica na vida das pessoas, transcendendo as propostas pedagógicas tradicionais.

Fonte: Prefeitura de Agudo