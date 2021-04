Educação de Nova Palma forma parceria com projeto ‘Estamos Juntos’

A Secretaria Municipal da Educação de Nova Palma está empenhada em promover capacitação aos professores do município. Para isso vem instrumentalizando através de projetos, o apoio para realização das aulas virtuais e futuramente presenciais com diferentes ações.

No dia 24 de março, a Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação realizou uma videoconferência para inserir aos Planos de Ensino, o Projeto ” Estamos Juntos”, apresentado pelo professor coordenador de Projetos, Michael Fragomeni Penna, da Fundação Antonio Meneghetti.

O método do Programa está baseado nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular e planejada para aplicação no Plano de Ensino do novo Ensino Médio. O objetivo é impulsionar a qualidade da educação para todos e oferecer novos conhecimentos e habilidades essenciais para formação do cidadão como contribuinte da sociedade.

Projeto Estamos Juntos

O Projeto Estamos Juntos foi criado com o intuito de ouvir os profissionais da área da Educação, conhecendo suas realidades e desta maneira podendo realizar ações para contribuir pedagogicamente no desenvolvimento humano de professores e gestores, oferecendo apoio técnico, pedagógico e humano às escolas e professores da região que necessitam adaptar-se às tecnologias da informação e comunicação e que buscam uma formação contínua pautada na cultura humanista.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma e Fundação Antonio Meneghetti