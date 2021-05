Educação de Nova Palma adquire pastas plásticas para auxílio no envio das atividades escolares

Recentemente a Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma adquiriu um quantitativo de pastas plásticas para auxiliar no envio das atividades escolares para os alunos da rede municipal.

A intenção é que esse material facilite a higienização no momento que ele retornar para a escola, podendo ser esterilizado com álcool no ato do recebimento. Cada aluno da rede municipal receberá uma unidade, que será identificada com seu nome.

Também serão contempladas as pré-escolas do interior do município que realizam suas atividades nas dependências das escolas Dom Érico Ferrari, Pe. João Zanella e Ana Lobler.

No dia 28 de abril, o motorista Delci Neuenfeldt fez a entrega desse material nas escolas Emei Aquarela, Professora Cândida Zasso, Santo Inácio, Rui Barbosa e Dom Érico Ferrari.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma