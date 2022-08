Educação de Faxinal do Soturno tem projeto de mais de R$ 285 mil aprovado

O município de Faxinal do Soturno, por meio da Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, foi contemplado no Programa de Apoio a Novas Turmas de Educação Infantil, com a aprovação de um projeto no valor de R$ 285.116,40.

O recurso deverá ser utilizado nas despesas de custeio para a manutenção e o desenvolvimento da Educação Infantil.

A Secretária da Educação, Cultura e Desporto Simone Cancian Stieler comemora a aprovação do projeto, que permitirá a realização de investimentos na qualidade do ensino da Educação Infantil no Município. Para ela, essa captação de recurso foi possível graças ao comprometimento e da equipe e a parceria com a consultoria do Sistema de Gestão Municipal (SIGEMEC), que mantém contrato com o Município para serviços técnicos na área da educação pública.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno