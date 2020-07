Educação de Dona Francisca entrega a premiação projeto ‘Os encantos do meu município’

Na manhã desta quinta-feira,dia 16 de julho,aconteceu no gabinete do prefeito de Dona Francisca, a entrega da premiação do projeto ‘Os encantos do meu município’, realizado pelas escolas municipais.

A secretária municipal de Educação, Nilza Fiss, iniciou com uma palavra de agradecimento e dedicação a cada aluno e familiar presente. Também parabenizou a todos pela dedicação dos trabalhos desenvolvidos.

Estiveram presentes o prefeito, Edaleo Dalla Nora, a secretária de Administração e Planejamento, Laura Hermes, secretário da Assistência Social e Cras, Maiquel Raddatz e alguns membros da comissão de avaliação.

Nas fotos, o registro da entrega oficial da camiseta e chaveiro personalizado com o nome do projeto.

Os alunos destaques foram:

PRÉ A – Alice Sagrilo Ribeiro (desenho da Igreja)

PRÉ B- Samuel Vargas (desenho e dobradura Nossa Senhora)

1º Ano – Mariana S. Somavilla (desenho da Nossa Senhora)

2º ano- João Vitor Cassol (foto do Morro em barro)

3º ano- Bianca Berger Lago (poesia)

4º ano- Kelvin Marques Ribeiro (védeo)

5º ano – Rafaela Peixoto Carvalho (texto sobre a igreja)

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca