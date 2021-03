Educação apresenta Plano Orientador Pedagógico em escolas de Nova Palma

Na última semana, a Secretaria Municipal de Educação de Nova Palma realizou reuniões com os professores da rede municipal de ensino das escolas Cândida Zasso, EMEI Aquarela, Santo Inácio e Rui Barbosa, com o objetivo de orientar e levar informações quanto à forma de desenvolver os conteúdos, e avaliação e comunicação com a comunidade escolar, sendo que o ano letivo que estava previsto para iniciar de forma híbrida começou de forma remota, alterando estratégias de ensino-aprendizagem que estavam programadas.

As reuniões pedagógicas fazem parte do acompanhamento do desenvolvimento das atividades.

Na ocasião, o secretário de Educação João Alberto Ghisleni fez a saudação de início de ano letivo aos professores e a coordenadora pedagógica da SMED, Marcia Mayer, explanou sobre as diretrizes do Plano Orientador Pedagógico.

Suporte logístico pedagógico

A coordenação pedagógica da SMED Nova Palma organizou uma estrutura logística para atendimento dos alunos que moram em difícil acesso e não possuem internet. Enquanto o ensino está remoto, diariamente estão sendo entregues as atividades pelos professores nas casas dos alunos, mantendo todos os cuidados sanitários necessários, bem como entregue o termo de responsabilidade, o qual é assinado pelos pais para que as atividades retornem aos professores para avaliação.

Este suporte serve para que seja garantido o direito do aluno a sua aprendizagem, mesmo a distância.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma