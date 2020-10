EDA de Silveira Martins em tratativas finais

O coordenador regional da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr), Celso Carvalho, juntamente com a supervisora substituta, Juliana Argenta, estiveram em reunião na manhã desta terça-feira, dia 27 com o prefeito de Silveira Martins, Fernando Luiz Cordero.

O objetivo da visita foi conhecer o local onde será instalado o Escritório de Defesa Agropecuária (EDA) do município, que irá funcionar através de convênio firmado entre Seapdr e Prefeitura Municipal. O município já cedeu dois servidores para atuarem no novo escritório e, com a liberação do local, as atividades administrativas deverão iniciar em breve.

Fonte: Regional Santa Maria Seapdr