Ecofisiologia de Arroz – O manual para todos os produtores e técnicos orízicolas

O livro de Ecofisiologia de Arroz é um manual único para o Produtor que busca a rentabilidade de forma sustentável. Uma linguagem fácil, simples, prática e sem sobra de dúvida útil pra os todos os produtores e técnicos do Rio Grande do Sul, América Latina e Caribe.

Esse livro é um projeto de várias instituições públicas do Brasil: Universidade Federal de Santa Maria – UFSM; Instituto Rio Grandense do Arroz – Irga; Universidade Federal de Pelotas – UFPel; Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA; EMBRAPA – Clima Temperado e Arroz e Feijão; Universidade Nacional de Entre Ríos – UNER, da Argentina; o Instituto Nacional de Investigação Agropecuária – INIA, do Uruguai; e o Fondo Latinoamericano para Arroz de Riego – FLAR, da Colômbia. Todas essas instituições liderados pela Equipe FieldCrops da UFSM.

Segundo o professor Alencar Zanon, o livro “é a reunião do estado da arte do conhecimento quando pensamos em ecofisiologia visando altas produtividades, entender os sistemas de produção e delinear os passos para se ter uma lavoura de sucesso”.

Pesquisadores e extensionistas de quatro países uniram esforços e resumiram conceitos clássicos de fisiologia e ecofisiologia associados a práticas de manejos para se obter a melhor eficiência no uso de recursos. Também se buscou aliar a agricultura digital 4.0 de uma forma prática e aplicada de maneira que o produtor possa acessar e tomar decisões.

Os dados que validam as informações são oriundos de experimentos on farm (na fazenda) que permitem a Equipe FieldCrops ter um grande banco de informações (big data) e de forma moderna fazer as análises. Garantindo elementos muito precisos e aplicáveis, pois foram gerados na fábrica dos produtores e que irão auxiliá-los, além dos técnicos e extensionistas, no dia a dia.

O Instituto Rio Grandense do Arroz foi representado no projeto pelo extensionista e também integrante da Equipe FieldCrops Pablo Mazzuco de Souza. “É motivo de muito orgulho fazer parte dessa história, não temos dúvida que o livro será a principal referência da cultura do arroz pelos próximos anos. Em todo o livro se reúne conceitos associados a prática o que torna a leitura muito fácil ao mesmo tempo que se mergulha em informações inéditas”, afirma Mazzuco.

O livro terá versões em português, espanhol e inglês. Cada escritório do Irga receberá dois exemplares para auxiliar os técnicos nas tomadas de decisões do dia a dia.

Texto: Alencar Zanon/FieldCrops e Pablo Mazzuco/Irga