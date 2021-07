Ecobags serão distribuídos na Feira de Produtos Coloniais de Dona Francisca

A Feira de Produtos Coloniais de Dona Francisca terá novidades neste sábado, dia 31, a partir das 10h. É que serão distribuídos Ecobags aos produtores como forma de substituir as tradicionais sacolas plásticas usadas pelos consumidores.

Idealizada por Daffine Reck, mestranda em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com colaboração de Ricardo Zimmer, secretário municipal de Cultura e Turismo, e apoio dos vereadores Emerson Leonardi e Roberta Sonego, a Ecobag é confeccionada em tecido 100% poliéster e com estampa de fotos de alguns pontos turísticos do município, além de possuir em seu interior um folder impresso em papel contextualizando a história de Dona Francisca, a produção colonial e sobre o uso da sacola retornável.

Serão entregues gratuitamente 50 Ecobags personalizados aos integrantes da feira que, por sua vez, irão repassar aos consumidores para que possam armazenar os produtos adquiridos.

A Feira de Produtos Coloniais de Dona Francisca é realizada todos os sábados, pela parte da manhã, no Parque Histórico Municipal Obaldino Benjamin Tessele.