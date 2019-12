Duas pessoas são esfaqueadas no sábado, em Agudo

A Polícia Civil atendeu na noite de sábado, dia 21, a um chamado do Hospital Agudo, em Agudo, onde duas pessoas deram entrada feridas por golpes de faca. Segundo a polícia, uma briga familiar teria ocorrido por volta das 19h, na localidade de Nova Boêmia, interior de Agudo, resultando nessas duas vítimas feridas.

Segundo a ocorrência, um indivíduo, de 30 anos, com suspeita de embriaguez e portando uma faca, estava discutindo com o pai e o ameaçando de morte, momento em que dois homens tentaram conter o rapaz, porém foram atingidos por golpes de faca, sendo conduzidos posteriormente para atendimento médico.

Diante do fato, foi solicitada a Prisão Preventiva do acusado, onde a Polícia Civil, com apoio da Brigada Militar, cumpriram na manhã desta segunda-feira, dia 23, o Mandado de Prisão. O acusado foi preso em casa e conduzido ao Presídio de Agudo.

Não há informações sobre os estado de saúde das vítimas.