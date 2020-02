Duas mulheres ficam feridas em acidente de trânsito na RSC-287

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente na RSC-287 em Restinga Sêca. O caso aconteceu por volta de 7h40min deste sábado, próximo do trevo do Santuário.

De acordo com informações do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, um Peugeot saiu da pista na altura do quilômetro 217 da rodovia. As duas ocupantes do veículo ficaram feridas e foram atendidadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas foi encaminhada em estado grave ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm).

Fonte: Diário de Santa Maria