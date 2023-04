Duas mil cestas básicas serão distribuídas aos agricultores afetados pela estiagem em Agudo

Com o objetivo de amenizar os impactos da estiagem, a Prefeitura de Agudo está elaborando projetos e em busca de diversas alternativas para a situação, uma delas é a distribuição de cestas básicas.

Agudo foi contemplado com R$ 280 mil pela Defesa Civil, recurso que irá beneficiar 2 mil agricultores com cestas básicas, um aumento de 1,5 mil agricultores em relação ao ano anterior, quando apenas 500 famílias foram atendidas. A entrega das cestas básicas aos agricultores afetados pela estiagem está prevista para maio.

Outra ação de combate a estiagem está a construção de novos microaçudes no município. No total, serão criados 12 reservatórios financiados pelo Programa Avançar do governo estadual.

Conforme o gestor da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo, Giovane Neu, a seleção dos contemplados contou com o apoio técnico da Emater na elaboração dos projetos e ressaltou que essa medida é de grande importância para os moradores, uma vez que ajuda a enfrentar as futuras estiagens.

No âmbito do Programa Água Para Todos, também está prevista a substituição da canalização da rede de água da Linha das Pedras. No total, mais de 800 famílias de Agudo receberam água potável durante o período de estiagem e do Decreto de Emergência, além dos projetos elaborados pela Defesa Civil local e pela Prefeitura que foram fundamentais para a conquista de recursos estaduais e federais. Na última semana, a Prefeitura de Agudo recebeu os materiais para a primeira etapa da nova rede de água da Linha Teotônia Sul/Canto Paraná.

Fonte: Prefeitura de Agudo