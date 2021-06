Drive Thru Solidário arrecadou agasalhos, alimentos e materiais de higiene em Paraíso do Sul

Na tarde do último sábado, dia 29, aconteceu o Drive Thru Solidário junto ao Centro do Idoso em Paraíso do Sul. A ação foi realizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com as empresas, Art”Flor Arranjos Florais, cestas comemorativas e presentes; Happiness Festas Infantis; Athene Centro Humano Educacional; Delícias da Vivi; FISK; Agafarma Paraíso do Sul e Emater, e contou com a presença dos mascotes, Chase e Skye da Patrulha Canina, o que proporcionou momentos de descontração com as crianças que passavam pelo local.

Segundo levantamento preliminar feito pela Secretaria de Assistência Social foi arrecadado 71 sacos de roupas, 7 sacos de brinquedos, produtos de higiene pessoal, 40 sacos de alimentos diversos como arroz, massa, leite, farinha, bolacha, feijão, achocolatado, farinha de milho, azeite, açúcar, pipoca, doce de leite e verdura, frutas e legumes.

A equipe já está providenciando a distribuição dos donativos. Informações sobre a campanha podem ser obtidas pelo telefone (55) 3262-1568.

Fonte: Prefeitura de Paraíso do Sul