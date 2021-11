Dossiê sobre o Geoparque Quarta Colônia é encaminhado para a Unesco pelo Itamaraty

Na última quinta-feira, dia 25, mais um passo foi dado para a consolidação da Quarta Colônia em âmbito internacional. Desta vez foi a confirmação do Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, sobre o envio do dossiê do Geoparque Quarta Colônia para a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), em Paris, na França.

Em entrevista à Rádio Integração, Jaciele Sell, que é a coordenadora do Geoparque Quarta Colônia, falou sobre como é composto este dossiê. “O dossiê é uma série de documentos, relatórios, planilhas, cartas de apoio, de informações sobre a paleontologia, sobre a cultura, os empreendimentos da Quarta Colônia, entre outros. A Unesco é quem dá essa certificação aos territórios que querem receber este selo de qualidade”.

O documento foi entregue ainda neste mês de novembro ao Itamaraty. Ainda conforme Jaciele, se a Unesco cumprir o cronograma da agenda anual, os avaliadores deverão estar na Quarta Colônia entre os meses de abril e novembro de 2022 para conferir de perto todo o material apresentado no documento. “Este é um dossiê feito por dezenas de mãos e mentes. Com certeza toda a comunidade participou, mesmo que indiretamente”.

Geoparque são territórios de um ou mais municípios reconhecidos pela Unesco como regiões que possuem importância científica, cultural, paisagística, geológica, arqueológica, paleontológica e histórica. Neste sentido, o Geoparque Quarta Colônia visa novas alternativas para a economia regional, de forma sustentável, por meio da conservação do patrimônio natural e cultural, da educação para o meio ambiente, incentivo à geração de renda através de iniciativas privadas, bem como ao turismo local. Tudo isso, através da apropriação do conhecimento, da capacitação da comunidade, da formação acadêmica, da pesquisa, da extensão, da intervenção e da articulação junto ao poder público local, entidades e sociedade civil organizada.