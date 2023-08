Dona Francisca unirá paisagens, diversidade e turismo rural no evento do Caminhadas na Natureza em outubro

Na última terça-feira, 15 de agosto, uma reunião inspiradora aconteceu em Dona Francisca, reunindo figuras-chave que compartilham um objetivo em comum: promover o “Caminhadas na Natureza” como uma oportunidade para potencializar a natureza exuberante da região e as potencialidades das comunidades rurais no Geoparque Quarta Colônia. Com um circuito envolvendo as comunidades rurais, passando por propriedades e percorrendo pontos e trilhas exuberantes da região, nasce a “Caminhada na Natureza: Paisagens e Diversidades de Dona Francisca”. O nome por si só sugere uma jornada rica em cenários rurais e encontros enriquecedores que acontecerá em outubro.

Entre os participantes estavam Ricardo Zimmer, secretário municipal de Cultura e Turismo, Daiane Sundermann Farias e Dorli Barichello, extensionistas rurais da Emater do escritório Municipal de Dona Francisca, e Monique Chaves, supervisora do escritório regional da Emater/RS-Ascar Santa Maria. A equipe do Programa do Geoparque de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROGEATER) – ação caminhadas na Natureza da UFSM também estavam presentes, trazendo consigo uma profunda paixão por fomentar o turismo rural na região. A reunião delineou os detalhes de um evento que promete marcar o calendário do segundo semestre no Geoparque Quarta Colônia.

No dia 22 de outubro, domingo, a comunidade local e visitantes terão a chance de explorar a essência rural desse município do Rio Grande do Sul. Com aproximadamente 13 km de caminhada em meio ao campo, essa jornada revelará as preciosidades escondidas das matas, dos rios, animais e propriedades que farão parte do circuito turístico em Dona Francisca. Ao adentrar as paisagens e diversidades de Dona Francisca, estamos tecendo uma conexão mais ampla com os circuitos internacionais de caminhadas na natureza. Através deste evento, a Quarta Colônia não apenas se coloca no mapa para os entusiastas dos esportes populares, mas também contribui para uma consciência global sobre a importância de preservar e celebrar a natureza.

Com apoio da Pró-reitoria de Extensão (PRE) da UFSM, a “Caminhada na Natureza: Paisagens e Diversidades de Dona Francisca” é uma oportunidade para todos descobrirem a riqueza do território enquanto sustentam o espírito de aventura. A data promete ser um excelente domingo de descobertas, cafés deliciosos e almoços típicos realizado pelas mulheres rurais das comunidades rurais. Além disso, no final haverá uma feira para comercialização de produtos locais dos agricultores familiares. Em caso de chuva, o evento será transferido.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM; Sandra Linhares Teixeira (UFSM).

Revisão: Michele Hennig Vestena