Dona Francisca terá Casamento Comunitário Gratuito

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Dona Francisca, por meio de uma parceria com o Cartório, estará disponibilizando 10 vagas para a 1ª Edição do Casamento Comunitário Gratuito.

Com o período de inscrições de 21 de março a 1º de abril, a ação é destinada para casais em situação de vulnerabilidade econômica, que residam no município e que estejam inscritos no Cadastro único (CadÚnico). Para se inscrever, os interessados deverão procurar o Cras, nos horários de atendimento das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h. O critério de renda para inscrição no casamento coletivo é de até três salários mínimos por casal.

Os casais que se enquadram neste perfil devem ter os seguintes documentos para a inscrição:

– Certidão de Nascimento (original e atualizada dos noivos)

– RG e CPF (podendo ser CNH ou Carteira de Trabalho) – cópia simples

– Duas testemunhas (maiores de 18 anos, alfabetizadas, podendo ser parente, apresentar RG e CPF)

– Os noivos devem iniciar pelo menos 30 dias antes da data do casamento o processo de habilitação no Cartório

– Comprovante de residência.

Observação:

– Viúvo deve apresentar Certidão de Casamento com anotação de óbito do cônjuge falecido e Certidão de Óbito; também partilha de bens ou declaração de que não tinham bens.

– Divorciado(a) deve apresentar Certidão de Casamento com averbação (na averbação de divórcio deverá constar a situação dos bens se já partilhados ou inexistentes).

Para mais informações no Cras ou pelo telefone (55) 3268-1633.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca