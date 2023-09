Dona Francisca terá Campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos

A Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizará no dia 30 de setembro a Campanha de Vacinação Antirrábica em cães e gatos maiores de três meses.

A população interessada deve se dirigir até o Centro de Eventos, localizado no Parque Histórico Municipal Obaldino Tessele, das 8h às 12h. O valor será de R$15,00 por dose, com pagamento no ato. A vacinação é fundamental para a proteção dos animais contra a raiva, que é uma doença fatal e não tem cura.

Mais informações por meio do WhatsApp (55) 99218-6705.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca