Dona Francisca terá atividades da campanha Outubro Rosa

A Prefeitura de Dona Francisca realizará no próximo sábado, dia 22, as atividades da campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. Evento ocorrerá na Unidade Básica de Saúde (UBS) da sede, das 13h às 18h.

Nesse dia será ofertada coleta de preventivo do colo do útero, solicitação de mamografia, massagem terapêutica, Dia da Beleza, atividades recreativas com as crianças e será servido um lanche.

O evento é uma parceria das secretarias da Saúde e da Assistência Social, com apoio do programa Primeira Infância Melhor (Pim), e contará com a colaboração voluntária de profissionais locais.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.