Dona Francisca terá a 1ª Caminhada Noturna das Mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, a Prefeitura de Dona Francisca realizará a 1º Caminhada Noturna da Mulher. A ação é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

A atividade tem como objetivo celebrar a data, criando um momento de interação entre as mulheres na sociedade, além de promover o estímulo da prática de atividades físicas. A caminhada está marcada para a próxima terça-feira, dia 8, às 19h, com concentração e ponto de partida em frente à Igreja Matriz. O percurso será pela Av. 17 de Julho, retornando ao ponto de partida e será acompanhado por carro de apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Na ocasião será distribuída para as 100 primeiras participantes uma bandana, água mineral e barra de cereal.

Conforme os organizadores, também haverá transporte no interior saindo às 17h45min da Linha Ávila passando pelas demais localidades, oportunizando a participação de todas as mulheres que residem no interior. O retorno do transporte está previsto para as 22h30min. O evento é gratuito.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca