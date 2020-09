Dona Francisca registra primeira morte por coronavírus

A Prefeitura Municipal de Dona Francisca confirmou o primeiro óbito em decorrência do coronavírus no município, com registro na quarta-feira, dia 2. Trata-se de uma mulher, de 81 anos, que estava internada na UTI do Hospital São Roque, em Faxinal do Soturno e que tinha histórico de diabetes e hipertensão.

Conforme o Comitê de Combate ao Coronavirus do município, a paciente foi atendida em 31 de agosto na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Dona Francisca. Na mesma noite foi internada na UTI do Hospital São Roque e, como o estado de saúde da paciente apresentou piora e em função do seu histórico de saúde, no dia seguinte foi realizado um teste para diagnosticar o Covid-19, com resultado positivo. Foi realizado a contra-prova, porém até o momento não saiu o resultado.

A Prefeitura lamenta o óbito e seguirá intensificando as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca.