Dona Francisca receberá R$ 3,7 milhões para melhorias no abastecimento de água

Nesta segunda-feira, dia 13, foi definida em Porto Alegre a destinação de R$ 3,7 milhões para serem investidos na melhoria do abastecimento de água em Dona Francisca. Ato contou com a presença do prefeito franciscano, Saul Dal Forno Reck.

O projeto prevê a troca da rede de água em grande parte do perímetro urbano, a implantação de uma Unidade de Tratamento, bem como a construção de uma nova barragem de captação de água diretamente do Rio Jacuí, além de uma nova rede adutora até o reservatório que abastece a cidade.

A ação será viabilizada com recursos financeiros da Fundação Nacional da Saúde (Funasa), Aegea/Corsan e Prefeitura de Dona Francisca, com iniciativa viabilizada pelo deputado estadual Adolfo Brito. “As tratativas tiveram início em audiência realizada ainda em janeiro de 2025, quando estávamos na presidência da Assembleia Legislativa”, relembrou Brito, acrescentando que tão logo seja concluída a documentação necessária, será realizada a licitação da obra.