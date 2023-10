Dona Francisca receberá a Caminhada na Natureza no próximo domingo

Assim como nos demais municípios da Quarta Colônia, o município de Dona Francisca receberá no próximo domingo, dia 22, a Caminhada na Natureza do Quarta Colônia Geoparque Mundial Unesco. O evento é uma forma inclusiva e interativa de turismo rural com potencial de fortalecer o desenvolvimento rural.

O trajeto terá 12 km, onde os participantes passarão por locais turísticos e culturais da região. O ponto de partida e concentração será na Comunidade Evangélica Luterana de Trombudo, interior do município. Os participantes têm a opção de começar o dia com um delicioso café da manhã por R$ 15,00, onde podem saborear cucas, pães, manteiga, melado, rosca de polvilho, frutas da época, suco, chá, café e leite a partir das 8h. Às 8h30min, acontece a abertura do evento.

A chegada, às 12h30min, também na comunidade de Trombudo, marca a possibilidade de desfrutar de um almoço opcional por R$ 40,00, composto por um cardápio que integra galeto desossado, bolinho de carne, massa, arroz, maionese, molho de carne moída, cucas alemãs e saladas diversas, proporcionando momentos de convívio e confraternização entre os participantes.

A expectativa é que o evento reúna um grande número de participantes e ajude a promover ainda mais a região como um destino turístico de excelência.

Mais informações e inscrições clique AQUI.