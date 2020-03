Dona Francisca recebe veículo e equipamentos do Mapa para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Na tarde da última sexta-feira, dia 13 de março, o prefeito municipal de Dona Francisca, Edaleo Dalla Nora, juntamente com os secretários de Obras e Urbanismo, Elói Sari, de Agricultura e Meio Ambiente, Anderson Baú e de Finanças e Assistência Social e Habitação, Maiquel Radatz, receberam oficialmente o veículo utilitário tipo camionete Pick-Up 0km, grampo enleirador limpador de solo, plantadeira/adubadora hidráulica e roçadeira articulada, no valor de R$ 150.207,00.

Deste valor, houve repasse do Ministério da Agricultura,Pecuária e Abastecimento (MAPA) de R$ 147.663,66 , com a contrapartida da Prefeitura no valor de R$ 2.543,34.

O veículo e os maquinários foram destinados ao Município por meio de Emenda Parlamentar do deputado federal Darcísio Perondi, através da vereadora, Carine Fantinel e Beto Fantinel.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca