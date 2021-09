Dona Francisca recebe placa em alusão a zona livre de Febre Aftosa sem vacinação

O município de Dona Francisca recebeu na tarde desta terça-feira, dia 31, o reconhecimento de zona livre de Febre Aftosa sem vacinação. O ato contou com a presença do prefeito Olavo José Cassol, do Fiscal Estadual Agropecuário da Inspetoria de Defesa Agropecuária de Agudo Emerson Cassol e das servidoras responsáveis pelo Escritório de Defesa Agropecuária de Dona Francisca, Luana Webler Rocha e Lucilene Millani Maraschin, onde foi entregue a placa alusiva a Zona livre de Febre Aftosa sem vacinação.

O motivo da ação é em razão do trabalho desenvolvido na região para que o Estado fosse reconhecido como zona livre da Febre Aftosa sem vacinação.

Esse novo status sanitário do Rio Grande do Sul ocorreu neste ano, por meio do reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). “Durante mais de 20 anos os produtores rurais pagaram por este processo, recebendo preços quase que surreais. Hoje o produtor, fazendo de maneira correta todos os passos, procurar o Escritório e emitir a GTA (Guia de Trânsito Animal), haverá menor risco de surgir algum caso de Febre Aftosa. Se aparecer um animal com Aftosa em qualquer parte do Rio Grande do Sul, fecham-se todas as portas para a transações que estão ocorrendo com a venda dos animais no Rio Grande”, pontuou Luana.

A retirada da vacinação representa também uma economia de R$ 214 milhões ao ano para os produtores gaúchos, levando-se em conta os custos das doses, a logística de distribuição, mão-de-obra e a perda de peso dos animais por reação à vacina detalha a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural.

Esta placa além de ser uma conquista para o município é ainda maior para os servidores e aos produtores rurais que com dedicação, competência, esforço e comprometimento com a sanidade animal foram de suma importância para este reconhecimento.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca