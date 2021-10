Dona Francisca recebe emenda parlamentar para aquisição de retroescavadeira

O prefeito de Dona Francisca, Olavo Cassol, juntamente com o deputado estadual Beto Fantinel e Emerson Leonardi, presidente da Câmara de Vereadores, estiveram em Porto Alegre nesta segunda-feira, dia 4, para oficializar a destinação de indicação de emenda parlamentar proveniente do deputado federal Giovani Feltes.

Com uma solicitação dos vereadores da bancada do MDB, representada pelo presidente Emerson Leonardi, o recurso financeiro de R$ 380 mil irá contemplar o município com uma retroescavadeira por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Dona Francisca, a Administração Municipal agradece o deputado federal Giovani Feltes e o deputado estadual Beto Fantinel pela parceira e parabeniza o empenho dos vereadores da bancada MDB em busca do melhor para o município.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca