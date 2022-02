Dona Francisca recebe emenda parlamentar para a agricultura

A prefeita em exercício de Dona Francisca, Marizanda Schio (MDB), juntamente com o secretário municipal de Agricultura, Leandro Rampelotto, estiveram no Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Dona Francisca nesta quinta-feira, dia 10, para oficializar a destinação de indicação de emenda parlamentar proveniente do deputado federal Heitor Schuch (PSB).

O recurso financeiro de R$ 150 mil, conquistada pelo STR por meio do presidente João de Pelegrin Garlet, será aplicado no fomento do setor agropecuário.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca