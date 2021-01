Dona Francisca recebe doações para a Campanha do Agasalho

Na manhã de segunda-feira, dia 11 de janeiro, secretária de Assistência Social e Habitação de Dona Francisca, Carine Bressa Fantinel, e a primeira-dama, Caroline Prochnow, estiveram presentes na Defesa Civil em Porto Alegre para o recebimento de doações para a campanha do agasalho 2021.

De acordo com a secretária Carine Bressa Fantinel, foram solicitados roupa de cama, cobertores, travesseiros, colchões, calçados e peças de vestuário masculino, feminino e infantil, que foram arrecadadas através do chefe da Divisão de Relações Comunitárias – Central de Doações da Defesa Civil, 1° tenente Luis da Fontoura Iglesias.

As doações serão separadas e selecionadas e após serão distribuídas na campanha do agasalho 2021, com data ainda ser definida.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca