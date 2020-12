Dona Francisca recebe a visita do pastor Engel

Na manhã desta quarta-feira, dia 30, a Administração Municipal de Dona Francisca recebeu a visita do pastor Joel Engel, do Ministério Engel.

Na ocasião da visita, junto à Praça Padre José Iop, foi realizado um ato de entrega da Pedra Fundamental, onde o religioso realizou a benção e trouxe uma palavra de fé e esperança. Na cerimônia esteve presente o prefeito Edaleo Dalla Nora, a primeira-dama Ivanir Dalla Nora e filha, a secretária municipal de Cultura, Rosa Cristina Kittel, e equipe do Ministério.

Ainda neste mês de dezembro, no dia 8, o pastor Engel também abençoou o município com duas Oliveiras que foram plantadas no alto da cidade, no tradicional ponto de vista turística Tobogã/Teleférico.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca