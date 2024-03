Dona Francisca realizará a 3ª Caminhada Noturna das Mulheres

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março, a Prefeitura de Dona Francisca realizará a 3ª Caminhada Noturna da Mulher. Ação é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e o Gabinete da Primeira-Dama.

A atividade tem como objetivo celebrar a data, criando um momento de interação entre as mulheres na sociedade e elevar a autoestima, além de promover o estímulo da prática de atividades físicas.

A caminhada está marcada para esta sexta-feira, dia 15, às 19h30min, com concentração e ponto de partida em frente à Igreja Matriz São José. O percurso será pela Av. 17 de Julho retornando ao ponto de partida, quando será acompanhado por um carro de apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

Haverá transporte no interior, saindo às 17h45min da Linha Ávila, passando pela estrada geral e Linha do Moinho, seguindo pela Linha do Soturno, oportunizando a participação de todas as mulheres que residem no interior. O retorno do transporte está previsto para às 22h30min.

O evento é gratuito.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca