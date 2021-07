Dona Francisca realizará 7ª Conferência Municipal de Assistência Social

Seguindo os protocolos de prevenção ao Coronavírus, está agendada para esta sexta-feira, dia 30, no Clube Franciscano, a partir das 13h, a 7ª Conferência Municipal de Assistência Social de Dona Francisca.

Promovida pelo Conselho Municipal Assistência Social (CMAS) em parceria com a Prefeitura de Dona Francisca e Centro de Referência de Assistência Social (Cras), a conferência é destinada a população e aos usuários das políticas de assistência social do município.

Com o tema “Assistência social: direito do povo e dever do estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social″, a programação do evento terá solenidade de abertura com autoridades, palestras, eleições dos delegados municipais, entre outros.