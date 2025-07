Dona Francisca: Realizada a Conferência Municipal da Saúde

Na tarde desta quarta-feira dia 2, foi realizada no Clube Franciscano, em Dona Francisca, a Conferência Municipal da Saúde.

Organizada pelo Conselho Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde, a conferência teve como objetivo discutir a importância do SUS, seu fortalecimento, o papel social que exerce, além de incentivar a participação popular e o controle social.

Entre os objetivos específicos estavam: avaliar a situação da saúde no município, propor diretrizes para as políticas públicas de saúde e reafirmar os princípios de universalidade, integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (Sus).

O evento contou com a presença do vice-prefeito Valdomiro Antonio Fiss e sua esposa Ledi, presidente da Câmara Luis Carlos Santilhano, presidente do Sindicato Rose Segabinazzi, secretária de Saúde Maria do Carmo Tronco de Vargas e demais secretários municipais.

Ao final, a secretária Maria do Carmo agradeceu à palestrante e a presenteou com uma cesta de produtos locais de Dona Francisca.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca