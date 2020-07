Dona Francisca realiza a segunda limpeza e desinfecção das ruas

Na semana passada, a Administração Municipal De Dona Francisca, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Obras e Urbanismo e a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, iniciou a segunda etapa de limpeza e desinfecção das ruas da cidade, sendo esta mais uma medida preventiva ao Covid-19 (coronavírus).

Segundo a equipe de trabalho, o produto que está sendo lançado com jatos de longo alcance tem ação desinfetante e a fórmula utilizada não traz riscos (venenos ou defensivos), possuindo apenas efeito contra micro-organismos, não sendo prejudicial à saúde da população. Todas as ruas da cidade receberão a limpeza preventiva.

É importante que a população siga fazendo a sua parte, reduzindo cada vez mais a circulação para diminuir a transmissão do vírus.

O Ministério da Saúde recomenda: atenção especial ao isolamento de idosos (mesmo sem sintomas), pessoas que fazem parte do grupo de risco e pessoas gripadas.

Reforçando que o atendimento na Prefeitura Municipal, segue em turno único, das 7h às 13h ou também pelo telefone (55) 3268.1578.



Fonte: Prefeitura de Dona Francisca.