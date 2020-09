Dona Francisca realiza a 13ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio

Seguindo todos os protocolos de cuidados e prevenção ao coronavírus, a Paróquia São José de Dona Francisca prepara para o dia 27 de setembro, a 13ª Romaria em honra aos Beatos Manuel e Adílio.

A programação tem como tema ‘Com os beatos Manuel e Adílio, cuidemos do dom da vida’, e inicia no dia 21 de setembro, Dia Devocional, com missa na capela dos beatos às 19h. Nos dias 24, 25 e 26 acontece o tríduo preparatório na Igreja Matriz, com celebração as 19h. No domingo, dia 27, a 13ª Romaria, inicia 9h na Capela dos Beatos, com queima dos ramos e dos pedidos apresentados na caixa de intenções. As 9h15min haverá procissão motorizada até a Igreja Matriz onde será celebrada missa solene com bênçãos das chaves e sementes, presidida pelo arcebispo Dom Hélio Adelar Rubert. No domingo, dia 27, também haverá almoço no sistema pegue e leve. O cardápio terá risoto, maionese e galeto.

A saga dos Mártires da Fé

Outra atração da programação será a terceira edição do espetáculo teatral “A saga dos Mártires da Fé”, padre Manuel Gomes Gonzales e o Coroinha Adílio Daronch. O espetáculo será realizado na noite de sábado, dia 26, após a missa, na Igreja Matriz e terá transmissão pelos 98.5 e Facebook da Rádio Integração e também pelo Facebook da Paróquia São José.

Com duração de aproximadamente 40 minutos, o espetáculo recria a tragédia do coroinha que nasceu em Dona Francisca, sua rotina no município de Nonoai, para onde imigrou com seus pais, e o desfecho trágico com o padre espanhol Manuel Gonzalez, que culminou no assassinato dos dois nos arredores do município de Três Passos, em 21 de maio de 1924. A coordenação está por conta do cineasta e roteirista Ricardo Zimmer, com produção executiva de Rosa Christina Kittel, secretária de Cultura e Turismo de Dona Francisca.