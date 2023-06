Dona Francisca: Programa Saúde na Escola – Alimentação Saudável é realizado na Escola Antonio Luiz Barchet

As nutricionistas da Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde de Dona Francisca, Caroline Giuliani e Juliane Cerezer, realizaram nesta quarta-feira, dia 21, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Luiz Barchet, as atividades do Programa Saúde na Escola (PSE) – Alimentação Saudável.

Na ocasião foi desenvolvido com os alunos do 5º Ano o jogo “Trilha Saudável”. A ação foi desenvolvida para conscientizar os alunos sobre a importância de uma alimentação saudável. As equipes responderam perguntas e charadas sobre alimentação, além da atividade sensorial, onde foram trabalhados os sentidos: paladar, olfato e tato para que pudessem conhecer os diferentes sabores, cheiros e texturas dos alimentos.

O PSE é uma estratégia de integração dos setores saúde e educação com o objetivo de desenvolver ações de promoção da saúde no âmbito escolar, contribuindo para a promoção da alimentação saudável e para a reversão do cenário de obesidade infantil, por meio do fomento às ações de educação alimentar e nutricional.

Com informações da Escola Antonio Luiz Barchet.