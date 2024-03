Dona Francisca: Primeiro “Chá do Idoso” do ano será nesta quinta-feira

Está agendado para esta quinta-feira, dia 7, em Dona Francisca, o primeiro “Chá do Idoso” do ano em Dona Francisca. Tradicional evento é uma promoção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, juntamente com o Gabinete da Primeira-Dama.

A programação iniciará às 14h com missa na Igreja Matriz São José. Após, às 15h, os idosos irão participar de uma confraternização no Salão Paroquial. Além da parte religiosa, o evento oportuniza momento de descontração, alegria e muita interação entre os idosos.

Para facilitar o deslocamento e garantir a presença do maior número de pessoas possíveis, a Prefeitura de Dona Francisca disponibilizará ônibus, saindo da comunidade de Linha Ávila, às 13h, e passando pelas demais localidades.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.