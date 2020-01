Dona Francisca prepara festa de Nossa Senhora dos Navegantes

A Paróquia São José, de Dona Francisca, promove no dia 2 de fevereiro, a tradicional festa em honra a padroeira do município, Nossa Senhora dos Navegantes.

O tríduo preparatório será nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro, com missa na Igreja Matriz às 19h.

No sábado, dia 1º de fevereiro, após a missa haverá também procissão luminosa, saindo da Igreja Matriz até o Porto do Rio Jacuí, com benção das Velas e São Braz, Benção das Águas. No percurso também serão realizadas três paradas com reflexos sobre a família. Após a chegada ao porto, haverá apresentação de Nossa Senhora dos Navegantes navegando sobre as águas do Rio Jacuí, sob a queima de fogos.

No domingo, dia 2, Dia de Nossa Senhora dos Navegantes, será o ponto alto da festa, com procissão fluvial às 9h30min, conduzindo a imagem da padroeira pelas águas do Rio Jacuí. Após a chegada os fiéis seguem em procissão terrestre até a Igreja Matriz, onde acontece missa festiva com participação do Coral Vozes do Vale. Ao meio-dia, haverá um delicioso almoço no Ginásio de Esportes com churrasco, galeto, risoto, saladas diversas, cucas e pão.

No domingo, dia 2, haverá venda de churrasco, galeto, risoto e maionese no Salão Paroquial por encomenda antecipada até as 10h. E nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, terá vendas de leitão assado, pães caseiros, pão de amendoim e bolachas junto ao Salão Paroquial.