Dona Francisca prepara a Romaria dos Navegantes 2021

Seguindo todos os protocolos de segurança para evitar o contágio pelo coronavírus, a Paróquia São José e a Prefeitura Municipal de Dona Francisca estão organizando a realização da 99ª Romaria de Nossa Senhora dos Navegantes, padroeira de Dona Francisca. A programação será de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, com o tema ‘Com a Mãe dos Navegantes avancemos no amor, com fraternidade e diálogo’ e lema ‘Fazei tudo o que Ele vos disser’ (Jo 2,5)

As festividades iniciam com tríduo preparatório nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, com celebração às 19h. No domingo, dia 31, haverá missa festiva na Igreja Matriz São José as 10h, seguida de almoço festivo para levar para casa, com venda de churrasco, galeto, risoto e maionese, no Salão Paroquial. E no dia 2 de fevereiro, Dia de Nossa Senhora dos Navegante, a programação inicia às 18h com apresentação da padroeira sobre as águas do Rio Jacuí e início da procissão motorizada saindo do Porto do Rio Jacuí, circulando pela rua Marechal Arthur da Costa e Silva e Avenida 17 de Julho até o trevo de entrada da cidade de Dona Francisca e seguindo até a Igreja Matriz São José. Às 19h será celebrada missa em ação de graças com benção das velas e benção de São Braz. E após terá quermesse com venda de lanches, mini pizza, pastel e boa copa ao lado do Salão Paroquial.

Haverá vendas de leitão assado dias 29 e 30 de janeiro e pães caseiros, pão de amendoim e bolachas nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, junto no Salão Paroquial.