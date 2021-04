Dona Francisca: Prédio da antiga Escola São Carlos será revitalizado

Foi entregue nesta quarta-feira, dia 7, para o Poder Executivo de Dona Francisca, o projeto de revitalização do prédio do antigo Colégio São Carlos das Irmãs Palotinas, localizado na Av. 17 de Julho e que teve parte da estrutura comprometida em razão de um incêndio ocorrido no ano de 1984.

Desenvolvido pelo arquiteto e urbanista de São Paulo, Marcos Seeber Muller, o projeto irá contemplar diversos espaços para a disseminação da cultura, bem como para abrigar a estrutura administrativa do Poder Executivo.

“Será uma pinacoteca, com espaço multiuso, diríamos híbrido na área cultural, onde iremos abraçar o audiovisual, a dança, exposições e também a parte mais nova do prédio será a nova sede da Administração Pública de Dona Francisca. Usamos um conceito muito atual, que é uma tendência não só no Brasil, mas na Europa. Teremos uma intervenção modernista no prédio, sem perder as características originais e sua história. Falando fisicamente em arquitetura, o pavimento de cobertura será uma pirâmide com vidros preparados para receber o calor”, explicou Marco em entrevista à Rádio Integração.

Segundo publicação de Terezinha Tessele Fenker, escritora de Dona Francisca, a Escola São Carlos foi fundada no ano de 1933 e foi a primeira obra das Irmãs Palotinas na América do Sul. O educandário, que teve como primeira diretora a Madre Eletta Sciotti, possuía internato e recebia alunos de todas as regiões do Estado. Foi uma instituição de renome.

A idealização da revitalização do prédio irá passar por várias etapas, quando neste momento foi entregue o projeto arquitetônico. “O próximo passo é a entrega do projeto de execução e, por fim, o início da obra. Não podemos ainda falar em valores precisos para a idealização. A edificação foi muito danificada pelo incêndio, o espaço é grande, tem partes do prédio que estão conservadas. Será uma restauração do que existia, com uma intervenção modernista”, revela o arquiteto.

Durante a entrega do projeto, ato este ocorrido na Prefeitura de Dona Francisca, além do arquiteto Marcos, esteve presente Olavo Cassol, prefeito; Marizandra Schio, vice-prefeita; Ricardo Zimmer, secretário municipal da Cultura, Desporto e Turismo; e Luciano Chelotti, secretário municipal de Gestão Administrativa, Financeira e de Planejamento.