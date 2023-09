Dona Francisca: Obras da Corsan corrigem falhas no abastecimento por elevação ou baixa do Rio Jacuí

A Corsan concluiu em Dona Francisca uma série de melhorias no saneamento, como parte das obras que vão marcar, em outubro, os primeiros 100 dias de operação da companhia com gestão da Aegea. No sistema de captação de água, foram substituídos os mangotes e as bombas submersas e implantado o segundo recalque de água bruta para dar maior estabilidade na vazão da Estação de Tratamento.

A estação sofria alterações frequentes, conforme o nível do Rio Jacuí e isso dificultava a captação. Quando o rio estava abaixo do nível, as bombas ficavam fora d’água e, quando o rio subia, a captação era prejudicada porque as bombas ficavam cobertas por lodo e matéria orgânica do leito.

Com as novas bombas, a matéria orgânica não vai interferir na captação e não ocorrerá variação na vazão da água. Desta forma, haverá maior segurança no abastecimento à população, independentemente do nível do Jacuí.

Fonte: Corsan