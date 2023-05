Dona Francisca: Mutirão realiza melhorias e reforma na pavimentação da Comunidade Católica do Formoso

Foi realizado no último sábado, dia 13, a reforma da pavimentação na comunidade Católica do Formoso, interior de Dona Francisca.

Um mutirão da equipe da Secretaria Municipal de Obras, Secretaria Municipal de Agricultura, servidores da Prefeitura de Dona Francisca, membros da comunidade e também com a ajuda do prefeito Olavo José Cassol, ocorreu a reforma e melhoria das calçadas na entrada principal do salão e da igreja, além da limpeza e preparação dos canteiros para plantio de flores realizada por mulheres voluntárias da Comunidade.

Conforme a Prefeitura de Dona Francisca, essa importante reforma é mais uma ação da Prefeitura para a valorização das comunidades, fortalecendo o bem estar e a melhoria dos espaços para os munícipes.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.