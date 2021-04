Dona Francisca irá implantar novas lixeiras no município

O município de Dona Francisca através do Conselho Municipal de Meio Ambiente – Comuma e Comitê Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CMGRS, juntamente com as Secretarias de Obras e Urbanismo e de Agricultura e Meio Ambiente, decidiram implantar novas coletoras de resíduos, que foram adequadas de acordo com a coleta seletiva que ocorre no município.

O investimento inicial para estas primeiras lixeiras foi de R$ 19.800,00 e ocorreu por meio licitatório. A implantação será gradativa e seguindo um relatório pré-definido dos pontos mais críticos e que estejam necessitando das mesmas. A ideia é reorganizar os locais das lixeiras para um melhor descarte e coleta de resíduos, evitando o descarte irregular.

As lixeiras possuem dois compartimentos, sendo um para lixo orgânico/rejeito e outro para lixo reciclável.

Com esta iniciativa, acredita-se que não haverá desculpas para a seleção dos resíduos, haja vista que o município paga por tonelada a empresa receptora.

A coleta dos resíduos acontece às segundas, quartas e sextas-feiras, na cidade. Na primeira terça-feira do mês realiza-se a coleta na Linha Grande, Linha do Moinho, Formoso e Cerro dos Dambrós. E na terceira terça-feira do mês, é feita a coleta na Sanga Funda, Linha Ávila e Trombudo.

