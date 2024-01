Dona Francisca irá celebrar Nossa Senhora dos Navegantes

Dona Francisca irá celebrar a partir desta quinta-feira, dia 1º, até o domingo, dia 4, a padroeira do município: Nossa Senhora dos Navegantes. Neste ano o tema do evento é “102 Anos: devoção, cultura e fé” (Centenário do Martírio dos Beatos Manuel e Adílio) e o lema: “Com Maria dos Navegantes, proteção, luz e esperança”.

Promovida pela Paróquia São José e Prefeitura de Dona Francisca, o evento religioso iniciará com o Tríduo na Comunidade Católica do Formoso, interior do município, às 19h30min. Na sexta-feira, dia 2, feriado municipal, ocorrerá a Procissão Luminosa a partir das 19h30min, com representações temáticas e alusivas a Padroeira e, nesse ano de 2024, a homenagem ao Centenário do Martírio dos Beatos: Padre Manuel e coroinha Adílio.

A procissão fluvial acontece com a presença de barqueiros que conduzem a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes até o porto, recepcionada pelos coroinhas em alusão aos 100 Anos do Martírio. Na chegada do barco com a imagem de Navegantes, os barqueiros soltarão balões e foguetes, bem como os sinos da Igreja Matriz replicarão, dando início a procissão com o acendimento das velas pelos coroinhas. No trajeto ocorerrão três paradas temáticas: a primeira no monumento de Nossa Senhora dos Navegantes no Parque Histórico Municipal, a segunda parada em frente da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a terceira em frente ao monumento esculpido em pedras representando a família do coroinha Adilio, nascido em Dona Francisca.

No sábado, dia 3, às 18h, terá missa na Igreja Matriz e, por fim, a programação da festa encerrá no domingo, dia 4, com missa festiva na Igreja Matriz São José, às 10h, seguida de almoço no Salão Paroquial.

PROGRAMAÇÃO

Dia 1º – Quinta-feira

Início do Tríduo

19h 30min

Local: Comunidade Católica do Formoso

Dia 2 – Sexta-feira (Feriado)

19h30min – Procissão Luminosa – Porto do Jacuí

20h15min – Missa com benção de São Brás

21h30min – Quermesse ao lado da Igreja Matriz

Dia 3 – Sábado

18h – Missa

Local: Igreja Matriz São José

Dia 4 – Domingo

10h – Missa Festiva

Local: Igreja Matriz São José

12h – Almoço no Salão Paroquial de Dona Francisca