Dona Francisca: Inscrições abertas para eleição de Diretor Escolar da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal de Educação, abriu nesta terça-feira, dia 1º, o prazo de inscrições para eleição ao cargo de Diretor Escolar para a Rede Municipal de Ensino.

Profissionais do magistério têm prazo de inscrição até o dia 31 de agosto, junto à sede da Secretaria de Educação de Dona Francisca, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h.

A votação de escolha dos novos diretores ocorrerá no dia 24 de novembro, das 8h às 16h, quando poderão votar os profissionais do magistério em efetivo exercício com vaga fixa, provisória ou substituta na escola; os servidores da escola, desde que em efetivo exercício; os profissionais da educação de outras instituições, docentes ou não, à disposição da Secretaria Municipal de Educação lotados na escola; o pai e a mãe, ou o responsável por estudante regularmente matriculado na instituição de ensino.

Clique AQUI e acesse o edital.