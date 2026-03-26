Dona Francisca: Iluminação do Estádio Colosso do Jacuí é entregue para a comunidade

No último sábado, dia 21, o município de Dona Francisca recebeu a visita do deputado federal Osmar Terra para a entrega oficial da iluminação do Estádio Colosso do Jacuí.

A obra foi viabilizada por meio de emenda parlamentar do deputado no valor de R$ 140 mil, com contrapartida do município de R$ 136 mil. A obra contemplou a colocação das torres de suporte da iluminação, bem como a instalação dos refletores e demais materiais elétricos.

O prefeito Saul Antônio Dal Forno Reck, o vice-prefeito Valdomiro Fiss, a segunda-dama Ledi Souza e Silva, bem como os secretários municipais recepcionaram o deputado e agradeceram, em nome de toda a comunidade franciscana, por esta importante conquista.

Conforme a Administração Municipal, este investimento representa um avanço significativo para o esporte local, promovendo mais qualidade, segurança e incentivo às atividades esportivas, beneficiando diretamente a população.

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca