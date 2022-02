Dona Francisca é contemplado no programa “Nenhuma casa sem banheiro”

O município de Dona Francisca, representada pela prefeita em exercício Marizanda Schio, juntamente com a secretária municipal de Assistência Social, Carine Fantinel, estiveram em Porto Alegre na quinta-feira, dia 27, para assinar o convênio do programa “Nenhuma casa sem banheiro” da Secretaria Estadual de Obras e Habitação (SOP).

O convênio visa atender famílias de baixa renda e reduzir o déficit de saneamento no Rio Grande do Sul. São R$ 50 mil de investimentos do Governo do Estado e R$ 15 mil de contrapartida do município, o que irá beneficiar cinco famílias franciscanas.

“É um programa que trará inúmeros benefícios à população promovendo saúde, saneamento básico e qualidade de vida para os franciscanos. Agora, com a assinatura do convênio, em breve vamos iniciar as obras”, comemorou a prefeita Marizanda.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca